В Орле заблокировали письма из США и ЕС

Ограничена доставка электронных писем от доменов-отправителей, попадающих под ограничения.

Инспекция ФНС России по городу Орлу сообщила о блокировке доставки электронных писем от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза. Ограничения применимы к входящей корреспонденции от налоговых органов ряда недружественных стран и их налогоплательщиков, а также налогоплательщиков из России и стран СНГ, использующих для размещения своих почтовых доменов зоны, попадающие под блокировку.

«В связи с этим перед отправкой обращения в налоговые органы, например, с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России» или посредством личных кабинетов, рекомендуем проверить адрес своей электронной почты, — советуют орловские налоговики. — Отправлять почтовые сообщения в налоговые и иные государственные органы возможно только с почтовых серверов в домене «.ru», «.su» или доменах стран, не попадающих под ограничения во исполнение письма ФСТЭК России «О мерах по повышению защищенности информационной инфраструктуры РФ».

Вместе с тем, в Орле стремительно растет популярность отечественных онлайн-сервисов. По данным городской ИФНС, в первом квартале текущего года доступ к сервису «Личный кабинет для физических лиц» получили 2932 налогоплательщика. При этом с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации к данному сервису подключилось 2387 человек. Объяснение «феномену» налоговики дают очень простое.

«В период представления налоговой отчетности сервис пользуется наибольшей популярностью, так как позволяет направить декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде без посещения инспекции, — пояснили в инспекции. — К тому же процесс заполнения и отправки декларации максимально автоматизирован, что позволяет пользователю экономить время и деньги. За первые три месяца 2022 года с помощью личного кабинета направлено 8259 деклараций по налогу на доходы физических лиц».

ИА «Орелград»