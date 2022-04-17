В Ливнах матпомощь погорельцам увеличили вдвое

Власти райцентра внесли изменения в правила использования средств резервного фонда.

Администрация Ливен внесла изменения в «Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда». Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Трубицин. Поправка коснулась пункта об оказании материальной помощи жителям этого райцентра, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров, повлекших повреждение, разрушение либо полную утрату жилого помещения. В подобном случае местные власти вправе выдавать пострадавшим единовременную выплату. Размер такой материальной помощи ограничен. До сих пор он составлял не более 50 тысяч рублей, теперь максимум увеличен вдвое – властям разрешено выделять тем же погорельцам до 100 тысяч рублей.

По условиям, средства резервного фонда предоставляются как юридическим, так и физическим лицам, зарегистрированным на территории города Ливны. Выдаются они на безвозвратной и безвозмездной основе в пределах размера резервного фонда, утвержденного решением Ливенского городского Совета народных депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Материальная помощь простым горожанам оказывается единовременно на заявительной основе.

Для этого пострадавшему необходимо самому обратиться в адрес главы города Ливны в течение шести месяцев со дня возникновения чрезвычайной ситуации, того же пожара. На рассмотрение такого заявления главному чиновнику райцентра отведено 30 дней. К заявлению надо приложить копии документов о праве собственности на объект недвижимости, пострадавший от чрезвычайной ситуации или пожара, а также справку Главного управления МЧС России по Орловской области о произошедшей чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Эти сведения будут проверяться. Обследование проводят сотрудники городского управления жилищно-коммунального хозяйства. Они должны дать оценку повреждений жилого дома или квартиры и составить акт. Гражданину могут отказать в назначении материальной помощи, если он, например, представил неполные или заведомо недостоверные документы. В случае положительного решения матпомощь предоставляется пропорционально долям в праве собственности в пострадавшем доме или ответственному нанимателю жилого помещения, пострадавшего от чрезвычайной ситуации, пожара.

ИА «Орелград»