Подросток Александр Честных, ранее пропавший в Орле, обнаружен живым и здоровым

Подросток перестал выходить на связь с отцом и был объявлен в розыск.

16-летний подросток Александр Честных, поисками которого занимались полиция и волонтеры, обнаружен живым и здоровым. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Заявление о пропаже парня поступило в полицию 12 апреля. Отец пропавшего рассказала, что его сын, учащийся техникума, проживал с другом на съемной квартире, а с 7 апреля перестал выходить на связь. Поскольку самостоятельные поиски не увенчались успехом, к розыску подключились полиция, волонтеры, СМИ и администраторы сообществ в соцсетях.

В итоге, подростка нашли. Он жив, здоров, и ему ничто не угрожает.

«Сотрудники полиции передали несовершеннолетнего законным представителям, а также провели с ним профилактическую беседу об опасности самовольных уходов из дома и важности пребывания на постоянной связи с родителями. В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

В отношении отца несовершеннолетнего решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщили в полиции.

ИА «Орелград»