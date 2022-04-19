Раскрыты секреты привлекательности Орловской области

«Тайны» инвестиционной привлекательности раскрыли областные власти.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области утверждена инвестиционная декларация. Этот документ должен стать основным ориентиром для потенциальных инвесторов до 2030 года. Интересно, что в декларации четко перечисляются основные факторы, которые, по мнению регионального правительства, обеспечивают инвестиционную привлекательность Орловской области. Прежде всего, это удобное географическое расположение в юго-западной части европейской территории России. Тут власти отмечают географическую близость региона к Москве, а также пограничное положение с рядом крупных регионов Центрального федерального округа.

«Орловская область – это сосредоточение крупного аграрного и научно-производственного потенциала, надежной системы подготовки управленческих кадров, инженерных и рабочих специальностей, — утверждается в декларации. — Площадь Орловской области составляет 24,7 тысячи квадратных метров (71-е место в России). Население на 1 января 2022 года составляет 713 тысяч человек (64-е место в России)».

Вторым фактором привлекательности названы развитая транспортная инфраструктура и обеспеченность энергетическими ресурсами. Орловская область – один из крупных транспортных узлов в центральной части РФ, в котором сходятся четыре автодороги федерального значения и пять железнодорожных линий. Выгодное географическое положение обуславливает значительные транспортные потоки, следующие через регион. Общая протяженность железнодорожных линий в области превышает 650 км. В Орловском узле сходятся пять магистральных линий (на Елец, Михайловский рудник, Брянск, Москву и Курск).

Наличие преференциальных территорий тоже является манком для инвесторов. Тут власти, в первую очередь, говорят об особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Орел» и территории опережающего социально-экономического развития «Мценск». Еще один фактор — всесторонняя административно-правовая поддержка со стороны органов власти, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна». По мнению правительства, в регионе развита система мер региональной государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности. Но главный плюс — обеспеченность высококвалифицированными специалистами, многоуровневая система образования и наличие программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров.

ИА «Орелград»