Снег и дожди не помешали ввести на Орловщине пожароопасный сезон

Особый режим использования лесов объявлен правительством региона.

В Орловской области в соответствии с постановлением правительства региона в лесах официально введен пожароопасный сезон. Сделано это, несмотря на то, что класс пожарной опасности из-за погодных условий пока в районах даже не вводился. Впрочем, в пресс-службе губернатора уточнили, что документ принят «в целях организации контроля за обстановкой, связанной с лесными пожарами, повышения уровня пожарной безопасности лесов, а также предотвращения распространения лесных пожаров на населенные пункты, непосредственно примыкающие к лесным участкам».

В перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, включено семь населенных пунктов: д. Радовище, п. Жудерский, д. Алехино и с. Льгов Хотынецкого района, п. Культурная Посадка (Глазуновский район), г. Дмитровск и п. Еленка (Знаменский район). В аналогичный перечень включено также два гостиничных комплекса в Хотынецком районе («Дом лесника» и «Орловское полесье») и три детских оздоровительно-образовательных профильных центра («Елочка» (Болховский район), «Сосновый бор» (г. Дмитровск) и «Солнечный» (Кромской район).

«Мобильные группы приступили к патрулированию территории лесного фонда, — добавили в пресс-службе губернатора. — К тушению лесных пожаров может быть привлечено 35 мобильных групп пожаротушения. Для тушения лесных пожаров имеется 72 единицы техники. Во всех лесничествах на пожароопасный сезон 2022 года разработаны и утверждены 92 маршрута наземного патрулирования на территории земель лесного фонда протяженностью 7370 км».

По данным Главного управления МЧС России по Орловской области, в указанных выше семи населенных пунктах, граничащих с лесными массивами, в которых проживают 939 человек, в том числе 132 ребенка. В целом к пожароопасным районам в Орловской области относятся девять муниципальных образований: Болховский, Дмитровский, Знаменский, Глазуновский, Кромской, Мценский, Хотынецкий, Урицкий и Шаблыкинский районы.

В этом году климатическая зима не спешит передавать свои права весне. Регион все еще накрывают дожди и даже снегопады. Но специалисты говорят, что угроза возникновения лесных пожаров будет увеличиваться вследствие повышения температуры окружающего воздуха. Это повлечет за собой выезд населения на приусадебные участки и природу. Также существует вероятность неконтролируемых палов усохшей травяной растительности, порубочных остатков деревьев и сжигания мусора. Из-за этого будет расти вероятность перехода огня на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновение отдельных очагов природных пожаров.

В дальнейшем существует вероятность перехода огня с сухой растительности на залежи торфа, возникновения отдельных очагов торфяных пожаров, вследствие несоблюдения населением правил поведения в окололесной и лесной зоне. По официальным данным, на территории 14-ти районов Орловской области находятся месторождения торфа общей площадью 7,737 тысячи га. Общая площадь лесов Орловской области составляет 208,8 тысячи га, или 8,3 процента общей земельной площади. Из них 23,2 процента составляют хвойные леса.

ИА «Орелград»