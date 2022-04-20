Выявлены молодые орловцы, организовавшие криминальную сеть незаконных игровых заведений

Установлены пять незаконных заведений в трех районах Орла.

Оперативники полиции и ФСБ пресекли деятельность пяти незаконных игорных заведений, действовавших в Железнодорожном, Северном и Заводском районах Орла. Организаторами незаконного бизнеса, действовавшего с ноября 2020 года по апрель 2022 года, оказались местные жители 19 и 23 лет.

«Подпольные игровые залы работали в закрытом режиме. Организаторы соблюдали строгую конспирацию, вход узкому кругу посетителей осуществлялся исключительно по предварительному звонку или смс-рассылке с последующей идентификацией при помощи видеонаблюдения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли 6 единиц игрового оборудования, системы видеонаблюдения, средства связи и оргтехнику, а также документацию, свидетельствующую о незаконной деятельности и имеющую доказательственное значение», — сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, в отношении организаторов заведений возбуждено уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр».

Обоих фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

ИА «Орелград»