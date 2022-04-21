Поступления в орловский бюджет выросли на фоне санкций

Региональная казна заработала на четверть миллиарда больше, чем год назад.

По итогам первого квартала 2022 года в территориальный бюджет Орловской области поступило более 3,2 миллиарда рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 255 миллиона рублей, или на 8,6 процента. Такие данные сообщает инспекция ФНС России по городу Орлу. Положительная динамика наблюдается по целому ряду направлений. Например, поступления по налогу на имущество организаций по сравнению с прошлым годом выросли на 39,3 процента и составили 258,2 миллиона рублей.

Отмечают специалисты и рост поступлений по упрощенной системе налогообложения. В этом году платежи по УСН увеличились на 82,1 миллиона рублей, или на 34,5 процента. В целом они составили 319,6 миллиона рублей, из которых непосредственно в бюджет города Орла поступило 41,3 миллиона. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, пополнил бюджет на 34,9 миллиона. В инспекции ФНС отмечают, что платежи по нему в 1,9 раза превысили показатель аналогичного периода прошлого года.

Налоговая инспекция областного центра сообщает также о том, что по итогам первого квартала 2022 года поступления во внебюджетные фонды в городе превысили 2,9 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 9 процентов. Положительная динамика сложилась в разрезе всех фондов. Так, в Пенсионный фонд РФ в Орле собрано более 2,1 миллиарда рублей, или на 8,4 процента больше, чем годом ранее. В Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования было собрано взносов на 546,3 миллиона с ростом на 11,8 процента. И, наконец, сборы взносам в Фонд социального страхования составили 247,1 миллиона рублей, увеличившись на 8,8 процента.

ИА «Орелград»