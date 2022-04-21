Прокурор Тимошин потребовал быстрее расследовать резонансные преступления орловских чиновников

Расследование некоторых дел затягивается, а также не всегда прорабатывается причастность всех возможных лиц.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин потребовал от следственных органов быстрее завершить расследования уголовных дел в отношении чиновников, преступления которых имеют повышенный общественный резонанс. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов прокурор указал присутствующим на ряд недоработок, которые наблюдаются в данный момент.

Так, говоря о преступлениях, совершенных должностными лицами, прокурор указал на то, что имеются факты затягивания сроков процессуальных проверок и расследования уголовных дел. Кроме того, не всегда отрабатывается причастность к совершению преступлений всех возможных лиц.

Кроме того, в настоящее время слабо организована работа по установлению признаков «отмывания» денег, добытых преступным путем. Кроме того, областной прокурор призвал акцентировать внимание на выявлении и отслеживании криминальных связей преступных формирования и выявлении мошеннических схем хищения средств граждан.

ИА «Орелград»