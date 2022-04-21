В Орле бизнес и население разошлись в оценке банковских услуг

Качество банковских услуг оценили респонденты в Орловской области.

Областные власти обнародовали результаты мониторинга доступности для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) финансовых услуг, оказываемых на территории Орловской области. Его проведение было организовано в прошлом году региональным департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности при поддержке Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу.

Как следует из доклада, участие в мониторинге приняли 90 хозяйствующих субъектов и 503 простых жителя. Согласно полученным данным, наиболее важным для жителей региона при оказании финансовой услуги является наличие офиса финансового учреждения рядом, то есть физическая доступность. Об этом заявили 39,6 процента респондентов. На второе по важности место они поставили ассортиментную доступность, то есть возможность получения всех услуг в одном месте (27,2 процента). Далее расположились ментальная (20,5 процента) и ценовая доступность (12,7 процента).

Совсем по-другому смотрят на ситуацию представители малого и среднего бизнеса. В этом сегменте опрошенных 59,9 процента наиболее важной сочли ценовую доступность, тогда как физическая доступность банковских офисов для бизнеса находится на последнем месте (8,9 процента). Ассортиментную доступность к наиболее важным параметрам получения финансовой услуги отнесли 20 процентов опрошенных предпринимателей, а ментальную доступность — 12,2 процента участников этого опроса.

«Мониторинг показал, что жители Орловской области в наибольшей степени удовлетворены качеством дистанционного банковского обслуживания (74 процента), имеющимся выбором банков для получения банковских услуг (71,4 процента), удобством их расположения (69,4 процента), качеством мобильной и интернет-связи (63,6 и 63,3 процента соответственно), — говорится в правительственном докладе. — Наибольшую неудовлетворенность в части доступности услуг вызывают микрофинансовые организации. Субъекты МСП оценивая доступность качественных финансовых услуг отдают предпочтения банковским и страховым организациям. Как и с результатами опроса жителей, среди субъектов МСП наибольшую неудовлетворенность в части доступности услуг вызывают микрофинансовые организации».

ИА «Орелград»