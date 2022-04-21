В Орле может появится Сквер Пограничников

21.4.2022 | 15:09 Новости, Общество

С этой целью будет благоустроено пространство около ЗАГСа.

Чиновники мэрии обсудили с депутатами горсовета возможность создания в Орле Сквера Пограничников. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Эту идею придумали ветераны общественной организации «Пограничник», в ответ на что власти предложили территорию, примыкающую к областному ЗАГСу.

Место, примыкающее к легендарной «Стрелке», обладает важной символической составляющей — именно здесь располагалась пограничная застава и дозорная башня. В настоящее время уже прорабатываются варианты будущего благоустройства территории.

«Сегодня уже рассматриваются варианты установки объектов монументального искусства, которые будут представлены в дальнейшем на комитетах. Так, есть идея установки памятника воинам-пограничникам и камня в честь погибших пограничников. Разрабатываем вариант создания аллей, где расположатся пограничные столбы разных эпох с обозначениями дат. Помимо этого, проект предусматривает пешеходную зону с возможностью проезда. Также в проекте будут учтены две лестницы, которые есть и сейчас, но требуют серьёзного ремонта или даже реконструкции», — рассказал главный архитектор Орла Владимир Плотников.

ИА «Орелград»

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