В Орле состоится Кубок Владимира Жириновского

22.4.2022 | 15:59 Новости, Общество, Спорт

Победитель получит 10 тысяч рублей.

Орловское отделение ЛДПР совместно с футбольной командой «ЛДПР» организовало футбольный турнир имени Владимира Вольфовича Жириновского. Соревнование, которое пройдет в формате 8х8, приурочено к Дню рождения известного политика.

«25 апреля выдающемуся политику современной России В. Жириновскому исполнилось бы 76 лет. За период своей работы он внес немало инициатив и реализовал множествой проектов по поддержке молодежи. Под крылом ЛДПР собралась одна из самых многочисленных молодежных организаций. В турнире имени Владимира Жириновского примут участие 8 команд со всей области. Команда-победитель получит приз в 10 000 рублей!», — сообщает региональное отделение ЛДПР.

Подробную информацию о турнире вы можете узнать, перейдя по ссылке.

ИА «Орелград»

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