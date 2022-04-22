В Орловской области клещи начали атаковать детей

В регионе зафиксированы первые в этом году укусы людей клещами.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями зафиксировал первые в этом году случаи нападения членистоногих на человека. Сообщается, что в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратились за помощью уже пять человек, причем трое пострадавших – это дети. Случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано.

В связи с отходом членистоногих от спячки специалисты Роспотребнадзора организовали зооэнтомологический мониторинг активности природных очагов. Они изучают не только численность клещей, но их инфицированность возбудителями различных инфекционных болезней. Эндемичными для Орловской области, к примеру, являются упомянутый выше иксодовый клещевой боррелиоз, а также гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и другие. Клещевой энцефалит на территории Орловской области не регистрировался. Управление Роспотребнадзора также напоминает, что основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита.

«При посещении территорий, где могут обитать клещи, а это лесопарковые зоны, скверы и парки, загородные дачные участки, отдавайте предпочтение светлой одежде, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившегося клеща, — советуют специалисты ведомства. — Чтобы предотвратить заползание клеща на тело, выходя на природу, следует надеть куртку с капюшоном или заправить волосы под косынку или шапку, ворот рубашки плотно застегнуть, верхнюю часть одежды заправить в брюки, брюки заправить в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Желательно проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей каждые 15-20 минут».

ИА «Орелград»