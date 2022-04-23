ОПГ совершили на Орловщине 44 наркопреступления

Организованные преступные группы выявлялись всеми правоохранительными органами.

Статистика и структура преступности по итогам первого квартала 2022 года были озвучены на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Орловской области. Как уже писал «Орелград», оно прошло под председательством прокурора региона Алексея Тимошина. Участники обсудили как состояние преступности, так и работу правоохранительных органов области по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию должностных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами.

В своем выступлении Алексей Тимошин сообщил, что за 2021 год и первый квартал 2022 года на территории Орловской области было зарегистрировано 78 преступлений, совершенных в составе организованной группы лиц. Большая их часть, а именно 44 преступления, была зафиксирована в сфере незаконного оборота наркотиков. Сложность в раскрытии подобных дел заключается в том, что зачастую участники одной преступной группировки не знают друг друга по имени и в лицо, так как соблюдают конспирацию и общаются при помощи мессенджеров.

Тем не менее, по данным УМВД, в первом квартале текущего года в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ было выявлено 124 преступления, в том числе 50, совершенных в крупном и особо крупном размере. Из незаконного оборота совместно с другими правоохранительными ведомствами изъято 23,9 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. К уголовной ответственности привлечено 75 лиц.

Что касается результатов прошлого года, то правоохранители раскрыли немало ОПГ. Так, в апреле 2021 года была пресечена преступная деятельность организованной группы, состоявшей из пяти человек. Они занимались сбытом синтетических наркотиков через «интернет-магазин» на территории Орла и Ливны. Из незаконного оборота тогда было изъято 2,85 кг наркотических средств. В апреле же были задержаны два участника этнической преступной группы — граждане Узбекистана и Таджикистана. У них в ходе досмотра было изъято 200 свертков, приготовленных к сбыту, в которых находилось 375,12 грамма героина. Уже в июне дело было направлено в суд.

В июле 2021-го в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УKOH УМВД была пресечена преступная деятельность двух граждан республики Узбекистан, временно зарегистрированных по месту проживания в Москве. Несмотря на это, они оборудовали тайники на территории Орла, в которые заложили героин. В ходе осмотра у указанных граждан было изъято 464,71 грамма наркотиков. В августе 2021 года оперативниками был пресечен межрегиональный канал перевозки героина из Москвы в Орловскую область. Тогда были задержаны два человека — граждане Киргизии и Узбекистана. У них было изъято 155,9 грамма героина. Возвращаясь к совещанию правоохранителей, добавим, что Алексей Тимошин акцентировал внимание участников на необходимость активизации оперативной работы по выявлению и отслеживанию криминальных связей преступных формирований.

ИА «Орелград»