Перечень получателей бесплатных юридических услуг расширят

Власти рассмотрят поправки в закон о социальной юридической помощи.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрит проект внесения изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью». Документ предполагает расширение перечня категорий граждан, которым может быть оказана бесплатная юридическая помощь на территории Орловской области. Напомним, ее оказывают адвокаты, которым такой труд компенсируется платой из областного бюджета.

Законопроект базируется на анализе расходов средств регионального бюджета. В правительстве подсчитали, например, что в 2021 году через департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости была произведена оплата компенсации расходов адвокатов, оказавших бесплатную юридическую помощь 2386 гражданам РФ на сумму 504,04 тысячи рублей. При этом в бюджете на данные цели было предусмотрено 1,5 миллиона. То есть, деньги были выбраны не все. Кроме того, анализ показал, что за бесплатной юридической помощью в прошлом году обратился лишь 1 процент орловцев, имеющих право на такую помощь.

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить перечень тех, кому положена бесплатная юридическая помощь. Так, в список предлагается включить одиноко проживающих граждан либо граждан, являющихся членами семей, среднедушевой доход которых не превышает в полтора раза величину регионального прожиточного минимума. Предложение касается и инвалидов III группы, которым бесплатная помощь может оказываться по вопросам, связанным с нарушениями их трудовых прав, назначением, перерасчетом и взысканием пенсий по инвалидности, пособий по временной нетрудоспособности, осуществлением медико-социальной экспертизы и реабилитации. Кстати, всего в регионе проживает 18 156 граждан, подпадающих под данную категорию.

В список могут включить и ветеранов труда, в том числе регионального значения. Таковых в регионе насчитывается 97 338 человек, причем 75 985 из них – это ветераны труда Орловской области. Бесплатные юристы могут помогать им по вопросам защиты прав потребителей, например, в части предоставления коммунальных услуг, назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий по старости. Пополнить перечень могут и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Порядка 8200 жителей региона имеют такой статус.

Кроме того, в список предлагают включить многодетные семьи Орловской области, которых сейчас насчитывается 8069. Впрочем, власти понимают, что далеко не все льготники обратятся за оказанием таких услуг. По прогнозам, с учетом новых категорий граждан ожидается оказание бесплатной юридической помощи в 2022 году 4463 гражданам — 2077 гражданам по новым категориям и 2386 гражданам уже действующих категорий.

ИА «Орелград»