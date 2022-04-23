В Орле уборщиков оставили без зарплаты

Виновником нарушения трудовых прав стал предприниматель из Казани.

Подробности этого коллективного дела рассказали в пресс-службе Орловского районного суда Орловской области. Сообщается, что сразу 12 местных жителей обратились в этот суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений и взыскании задолженности по заработной плате. В судебном заседании было установлено, что в 2021 году их нанял на работу индивидуальный предприниматель из Казани. При этом бизнесмен не оформил надлежащим образом трудовые отношения со своими работниками, однако отправил их на уборку помещений одного из магазинов торговой сети «Магнит».

По подсчетам суда, указанные 12 сотрудников работали в период с 27 апреля по 30 сентября 2021 года. Поначалу они получали деньги за свой труд, но заработную плату за август и сентябрь 2021 года индивидуальный предприниматель им так и не выплатил. А поскольку трудовых договоров на руках у уборщиков не было, им пришлось идти в суд и доказывать, что они вообще работали. В результате судом был установлен факт трудовых отношений, после чего предпринимателя обязали выплатить обманутым работникам заработную плату и компенсацию за ее невыплату в общей сумме 482 085 рублей.

Тем временем, Орелстат обнародовал оперативные данные о просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области по состоянию на 1 апреля 2022 года. Впрочем, из отчета следует, что ни один хозяйствующий субъект региона, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил. Таким образом, официально на территории Орловщины долгов по зарплате нет. В последний раз статистики регистрировали долг по зарплате в ноябре 2021 года, когда он в целом по региону составлял 300 тысяч рублей.

ИА «Орелград»