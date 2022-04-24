Имя лучшего библиотекаря Орла назовут в мае

24.4.2022 | 18:00 Новости, Общество

В областном центре набирает обороты конкурс «профессионального мастерства».

Итоги ежегодного городского конкурса «Лучший работник библиотек города Орла» будут оглашены не ранее 20 мая. Об этом стало известно из сообщения организаторов. Старт приему заявок был открыт 1 апреля, продлится он по 30 апреля. Затем в период с 1 по 15 мая созданная конкурсная комиссия рассмотрит и оценит представленные соискателями материалы. Кстати, участникам при этом будут выставляться баллы. Победителями будут объявлены три претендента, набравшие наибольшее количество баллов.

Организатором конкурса выступает администрация города Орла в лице управления культуры. Он проводится  в целях развития профессиональной и творческой инициативы, выявления и стимулирования талантливых, творческих работников муниципальных казенных библиотек. Конкурс также охватывает библиотеки муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.

Участие в нем вправе принять библиотекари указанных учреждений и организаций. Оценка участников конкурса производится на основании критериев, установленных в «Положении о ежегодном городском конкурсе «Лучший работник библиотек города Орла». Этот документ был утвержден постановлением администрации города Орла еще в 2017 году. Решение комиссии оформляется протоколом и является основанием для объявления победителей.

ИА «Орелград»

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