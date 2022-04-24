В Орле осудили пьяного водителя из Белгорода

Молодого человека лишили прав и обязали поработать на государство.

Урицкий районный суд Орловской области вынес решение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Белгородской области за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как уточнили в пресс-службе этого суда, дело было заведено по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Из приговора следует, что житель Белгородской области в ноябре 2020 года попался орловским полицейским. Он управлял автомобилем и двигался по федеральной трассе. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки на территории Урицкого района. Водитель вызвал у инспекторов подозрение. При проверке выяснилось, что за руль он сел, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Более того, оказалось, что ранее этот же молодой человек был привлечен мировым судьей к административной ответственности за пьяную езду.

«Учитывая наличие смягчающих обстоятельств — признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев, — сообщает пресс-служба Урицкого районного суда. — Обвинительный приговор вступил в законную силу».

Аналогичное дело было рассмотрено и в городе Дмитровске Орловской области. Как сообщает пресс-служба местного суда, в декабре 2021 года сотрудники ГИБДД задержали местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – данный факт был подтвержден медиками. Ранее этот же гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение. Правда, в предыдущем случае он от прохождения медицинского освидетельствования отказался и автоматически был признан пьяным за рулем.

«В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, — рассказали в пресс-службе Дмитровского районного суда. — Дело слушалось в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал дмитровца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ… и назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»