В Орле объяснили, надо ли платить налоги с подарков

Нюансы декларационной кампании объяснили сотрудники ИФНС города Орла.

Инспекция ФНС России по городу Орлу объяснила нюансы декларационной кампании 2022 года. В частности, специалисты разъяснили, нужно ли платить налог с доходов, полученных в порядке дарения? В ведомстве напомнили, что сама кампания стартовала в январе. Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, орловцам необходимо до 4 мая 2022 года. Сделать это нужно в том случае, если в минувшем году гражданин продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

«Однако в ряде случаев налогоплательщики освобождаются от налогообложения и подачи декларации, — пояснили в ИФНС. — Так, согласно п.18.1 ст.217 НК РФ доходы, полученные от физических лиц в порядке дарения недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ».

Закон считает таковыми супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, а также полнородных и не полнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер. Чтобы избежать налога, надо предъявить в налоговый орган по месту жительства копию документа, подтверждающего близкие родственные или иные отношения с дарителем. Это могут быть, например, копии свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке и др. Если такие документы налоговикам не предъявить, то придется подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и платить за подарок исчисленный налог.

«Таким образом, если даритель и одаряемый не являются членами семьи или близкими родственниками, доход, полученный в порядке дарения недвижимого имущества, подлежит налогообложению НДФЛ, — резюмирует ИФНС. — Кроме того, физлицо, получившее от физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, доход в порядке дарения недвижимого имущества, самостоятельно исчисляет суммы НДФЛ, подлежащие уплате в соответствующий бюджет».

ИА «Орелград»