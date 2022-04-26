В Орле губернаторское спецкафе превратят из казенного в бюджетное

«Масштабную» реорганизацию затеяли областные власти.

Правительство Орловской области издало распоряжение о реорганизации казенного предприятия «Кафе» в форме его преобразования в бюджетное учреждение Орловской области «Кафе». Проще говоря, вывеска останется прежней, но изменится правовой статус. Вероятно, это даст возможность кафе принимать участие в госзакупках по новым федеральным правилам. Основной целью деятельности бюджетного учреждения «Кафе» будет проведение и обслуживание официальных мероприятий с участием губернатора или, по его поручению, членов правительства Орловской области.

Учредителем «нового» кафе выступит администрация губернатора и правительства Орловской области. Все необходимые организационно-правовые мероприятия по реорганизации КП ОО «Кафе» губернатор Андрей Клычков поручил завершить в срок до 31 декабря 2022 года. Таким образом, до конца года губернатора будут обслуживать на прежних условиях. А уже на 2023 год для кафе будет сформировано государственное задание, как для бюджетного учреждения. Соответствующие изменения будут внесены и в реестр государственной собственности Орловской области. Самому «Кафе» Клычков поручил в установленном порядке обеспечить подачу в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации. Контроль за исполнением распоряжения возложен на руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области.

Ранее областные власти анонсировали масштабную реформу как государственных, так и муниципальных унитарных предприятий. В частности, в марте на заседании регионального правительства руководитель департамента госимущества Ольга Платонова пояснила: в соответствии с Национальным планом развития конкуренции и изменениями в федеральном законодательстве установлен запрет деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Государственные и муниципальные унитарные предприятия предписано реорганизовать по решению учредителя или ликвидировать до 1 января 2025 года. В случае непринятия соответствующих мер в установленный срок такие предприятия будут ликвидированы в судебном порядке по иску антимонопольного органа. В городах и районах большинство унитарных предприятий будут преобразованы в хозяйственные общества и муниципальные учреждения.

ИА «Орелград»