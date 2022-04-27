Орловцам предложили принять участие в амнистии капитала

Стартовал четвертый этап добровольного декларирования финансовых активов.

Налоговики начали прием деклараций в рамках 4-го этапа амнистии капиталов. Как сообщает инспекция ФНС России по городу Орлу, прием продлится по 28 февраля 2023 года. Речь идет о добровольном декларировании счетов и активов. Подробнее узнать об этой акции государства можно на сайте ФНС. Кстати, недавно там появилась промостраница, на которой можно скачать саму декларацию и инструкцию по ее заполнению. Также сообщается, что в рамках четвертого этапа добровольного декларирования расширен перечень финансовых активов, которые могут быть задекларированы.

«Так, кроме ценных бумаг, доли участия в иностранных организациях, денежных средствах на счетах в иностранных банках, а также контролируемых иностранных компаниях в рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и иные финансовые активы, — рассказали в инспекции ФНС России по городу Орлу. — В том числе производные финансовые инструменты, права требования из договора страхования, а также иные активы, являющиеся предметом договора между клиентом и иностранной организацией финансового рынка, предусматривающего оказание финансовых услуг».

Интересно, что в рамках амнистии капитала простые граждане, то есть физические лица, имеют право задекларировать и наличные денежные средства. Представить специальную декларацию можно на бумажном носителе лично или по нотариальной доверенности в любой территориальный налоговый орган, в том числе в Орле.

ИА «Орелград»