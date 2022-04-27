В Орловской области насчитали почти 600 убийц

Осужденные за убийства граждане отбывают сроки в орловских колониях.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, в этом ведомстве прошло заседание коллегии. На нем обсуждались итоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2022 года. В числе прочего было отмечено, что среднесписочная численность лиц, отбывающих наказание в подведомственных подразделениях УФСИН, по сравнению с первым кварталом 2021 года снизилась на 1,9 процента и составила 3418 осужденных. Для сравнения: по состоянию на 1 января 2022 года в режимных учреждениях региона области содержалось 3449 человек. Из них 2404 человека отбывали наказание в трех исправительных колониях, 405 человек – в двух колониях-поселениях. Еще 640 человек на тот момент содержались в следственном изоляторе города Орла.

«Больше всего в исправительных учреждениях региона содержится осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 1011 человек, — сообщает пресс-служба регионального УФСИН. — За убийство осуждены 591 человек, 470 – за кражу. 1072 осужденных отбывают наказание сроком от 5 до 10 лет, 746 – сроком до 3 лет, 672 – сроком от 3 до 5 лет. Подавляющее большинство содержащихся в исправительных учреждениях (2423 осужденных) среднего возраста – от 25 до 55 лет, 87 осужденных старше 60 лет».

В ходе коллегии было также отмечено, что в исправительных учреждениях и подразделениях УФСИН в отчетном периоде были обеспечены законность и правопорядок. Не допущено массовых беспорядков и других групповых эксцессов, побегов осужденных из-под охраны, надзора и при конвоировании. Оперативными аппаратами и подразделениями безопасности проводился комплекс мероприятий по профилактике проникновения в учреждения запрещенных предметов.

Добавим, что в состав уголовно-исполнительной системы Орловской области входят пять исправительных колоний: женская колония общего режима в поселке Шахово Кромского района, мужская колония строгого режима в городе Ливны, мужская колония общего режима с участком строгого режима в поселке Нарышкино Урицкого района, колония-поселение в городе Мценске и колония-поселение в поселке Шахово Кромского района. В Орле расположены следственный изолятор, отдел охраны ОПБСТИН, отдел по конвоированию, а также ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция.

ИА «Орелград»