В Орловской области задумались об импортозамещении вакцин

О трудностях санкционного периода эксперты рассказали животноводам.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, специалисты рассказали животноводам Орловской и Курской областей об актуальных вопросах вакцинопрофилактики и импортозамещения вакцин. Мероприятия прошли в Орле и Курске на базе аграрных вузов. По данным Россельхознадзора, доля рынка иммунобиологических препаратов от инфекционных болезней птиц занята отечественными производителями на 43 процента, рынка вакцин против болезней свиней — на 53 процента, рынка вакцин против болезней крупного рогатого скота – на 71 процент.

«При этом у всех поставляемых в Россию импортных вакцин от инфекционных болезней птиц и свиней есть отечественные аналоги, — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора. — А вакцинация животных от особо опасных болезней — ящура, сибирской язвы, бруцеллеза, бешенства и других — проводится исключительно иммунобиологическими лекарственными препаратами отечественного производства».

Животноводам дали детальные рекомендации по поводу того, у кого именно и какие отечественные препараты можно приобретать. Кроме того, аграрии прослушали доклады ученых о вакцинопрофилактике болезней птиц и домашних животных. Тем временем, «Орловская биофабрика» отправила партию сибиреязвенной вакцины в Азербайджан. Как уточнили в ТУ Россельхознадзора, специалисты этого ведомства проконтролировали отгрузку за рубеж партии лекарственных препаратов ветеринарного назначения.

«Сыворотка предназначена для профилактики сибирской язвы у сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, ослы, верблюды, олени, свиньи, пушные звери) во всех категориях хозяйств, получена из крови лошадей, гипериммунизированных сибиреязвенным антигеном, и консервирована фенолом, — пояснили в ведомстве. — Отгрузка партии сыворотки из Орловского региона в этом году проводится впервые. Сопроводительные документы на груз оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и внесены в информационные системы Россельхознадзора».

ИА «Орелград»