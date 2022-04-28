Школу в усадьбе Фета впервые отремонтируют капитально

Ранее в старинном здании проводился только локальный ремонт.

В этом году в рамках региональной программы «Образование в Орловской области» будет проведен капитальный ремонт здания Краснооктябрьской основной школы. Об этом сообщила помощник главы Мценского района Ольга Никова. Она напомнила, что здание Краснооктябрьской школы расположено в бывшей усадьбе дворян Шеншиных. Самый известный представитель этого старинного рода – поэт Афанасий Фет, который носил эту фамилию дважды — в детстве, пока его не лишили ее после вмешательства церковников, а затем и в преклонном возрасте, когда ему удалось ее себе вернуть.

Никова напомнила, что усадебный дом был построен в конце XVIII века. Школа в двухэтажном каменном доме Шеншиных открылась после революции. Ранее в здании проводились только локальные работы, в частности, была отремонтирована крыша и заменены окна. По словам начальника отдела общего образования администрации Мценского района Андрея Межнева, по результатам проведенных конкурсных процедур уже определена подрядная организация, которая будет проводить ремонтные работы. Они должны стартовать 1 июня. Стоимость контракта составляет 11,38 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Клычков утвердил параметры регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области». В документе отмечено, что при достаточно высоком уровне развития системы образования материально-техническая база образовательных организаций не успевает обновляться и соответствовать быстро меняющимся нормам пожарной безопасности и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В отдельных случаях школьные здания, строения и сооружения, веденные в эксплуатацию за период с 1880 по 2003 годы, не соответствуют действующим строительным нормам и правилам. Именно поэтому, уверяют чиновники, в Орловской области ежегодно изменяется число школ, которые нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, их надо оснащать средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям. Кстати, система общего образования Орловской области (без учета негосударственных общеобразовательных организаций) представлена 350 школами.

ИА «Орелград»