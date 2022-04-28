В Орле призывника незаконно освободили от службы

Решение призывной комиссии было оспорено военным прокурором в суде.

В Орле суд Советского района признал незаконным решение призывной комиссии о признании призывника ограниченно годным к военной службе. Подробности сообщила пресс-служба данного суда. Иск подал военный прокурор Брянского гарнизона, выступивший в интересах Российской Федерации и в защиту неопределенного круга лиц. Административными ответчиками выступили призывная комиссия Орловской области (которую, напомним, традиционно возглавляет губернатор) и региональный военный комиссариат.

Рассматривать пришлось события уже далекого 2013 года. В судебном заседании было установлено, что в период призыва юноша представил в военкомат медицинскую справку, а именно акт исследования его состояния здоровья, выданный больницей скорой медицинской помощи им. Семашко. На основании данного акта решением призывной комиссии он был признан годным по категории «В», то есть ограниченно годным к военной службе. В результате юный орловец был освобожден от призыва.

Девять лет спустя в суде были представлены доказательства того, что указанный акт больницей Семашко призывнику не выдавался. Более того, оказалось, что в 2013 году юноша вообще не обращался в эту больницу за медицинской помощью. Даже сам акт, как показала экспертиза, был оформлен неправильно. Прокуратура выяснила, что он был заполнен не врачом, подпись которого якобы стоит на бланке, а кем-то другим. А оттиски прямоугольного штампа и гербовой печати «больницы» отличаются от тех, которыми на самом деле пользуется это медучреждение.

«Проанализировав все доказательства, суд пришел к выводу, что представленный акт исследования состояния здоровья является подложным (фиктивным), — говорится в сообщении суда Советского района. — Кроме того, административными ответчиками нарушена процедура прохождения медицинского освидетельствования призывника, ими не был затребован и изучен акт исследования состояния здоровья, а также медицинские документы».

В результате решение призывной комиссии было признано незаконным. Дело впоследствии рассматривалось судами апелляционной и кассационной инстанцией, которые оставили без изменения решение суда первой инстанции.

ИА «Орелград»