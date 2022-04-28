В Орловской области «узаконили» места для охоты

Обновленные схемы размещения охотничьих угодий утверждены в регионе.

Исполняющий обязанности губернатора Вадим Соколов издал постановление «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Орловской области». По сути, актуализирована нормативная база в этой сфере. Документ получился очень масштабным. Принят он в соответствии со статьями 34 и 39 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Как следует из документа, охотничьи угодья используются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании соглашений, которые они заключают с администрацией региона.

В настоящий момент в Орловской области деятельность в сфере охотничьего хозяйства осуществляют 35 охотпользователей. Общая площадь таких угодий в регионе, по данным за 2021 год, составляет 1450,14 тысячи га. Детальное описание границ и карты-схемы с изображением границ территорий закрепленных охотничьих угодий можно найти на официальном портале Орловской области. Кроме того, документом «узаконены» общедоступные охотничьи угодья, то есть территории, в пределах которых физические лица имеют право «свободно пребывать в целях охоты». Общая площадь общедоступных охотничьих угодий Орловской области составляет, по данным за 2021 год, 476,51 тысячи га, или 19,3 процента от общей площади охотничьих угодий всех муниципальных образований. Всего в регионе насчитывается 18 общедоступных территорий.

Также на территории Орловской области действуют 32 особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Всего в Орловской области организованы 32 особо охраняемые природные территории, из них одна федерального значения (Национальный парк «Орловское Полесье», расположенный на территории Знаменского и Хотынецкого районов), 23 — регионального значения и восемь — местного значения. Имеются в регионе и территории, на которых ведение деятельности в сфере охотничьего хозяйства запрещается или ограничивается федеральными и региональными нормативными правовыми актами. Так, в соответствии с Лесным кодексом РФ в эту категорию включены лесопарковые и зеленые зоны, а также городские леса. А на региональном уровне запрет на ведение охотничьей деятельности был введен постановлением главы администрации Орловской области от 6 мая 1992 года №161 «Об утверждении проекта зон охраны Государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Именно тогда территория данного объекта культурного наследия была изъята из границ охотничьих угодий.

ИА «Орелград»