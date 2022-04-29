Чистая прибыль орловских колоний превысила 7 миллионов рублей

В УФСИН региона подвели итоги производственно-хозяйственной деятельности.

В Орле под председательством начальника УФСИН России по Орловской области Владимира Волосевича прошло заседание ведомственной коллегии. Среди прочих вопросов был заслушан доклад об итогах производственно-хозяйственной деятельности. Из него следует, что в орловских режимных учреждениях к оплачиваемому труду привлечены все 100 процентов осужденных, подлежащих обязательному привлечению к труду.

«В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски, — уточнили в пресс-службе регионального управления ФСИН. — Из 952 осужденных, имеющих исполнительные листы, погашают иски 901, или 94,3 процента. Объем выпуска товарной продукции (работ, услуг) составил около 84 миллионов рублей, чистая прибыль — 7,2 миллиона рублей».

Для сравнения: за весь 2021 год объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил 335,7 миллиона рублей, а чистая прибыль по итогам прошлого года достигла отметки в 35,6 миллиона рублей. Также сообщается, что по состоянию на 1 апреля 2022 года по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошли 2006 осужденных без изоляции от общества, в том числе 10 несовершеннолетних. Охват трудом осужденных к исправительным работам составил 99,7 процента, осужденных к обязательным работам – 100 процентов. Эти показатели сопоставимы с прошлогодними.

Кстати, как следует из годового отчета ведомства, в 2021 году достигнутые высокие показатели в части привлечения к оплачиваемому труду осужденных, имеющих исполнительные документы, позволили увеличить их среднемесячную заработную плату до 6990 рублей. А объем перечисленных денежных средств по исковым требованиям в минувшем году составил 43 миллиона рублей.

ИА «Орелград»