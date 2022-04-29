Под Орлом отличников поощрят казенными деньгами

Школьные стипендии ввели в Орловском муниципальном округе.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила список школьников, которые будут получать из местного бюджета стимулирующие стипендии. В перечень включены победители проведенного конкурсного отбора, всего в нем насчитывается 10 человек – ученики 7-11 классов местных школ. Они будут получать по 2000 рублей ежемесячно. Отметим, что подобная мера поддержки одаренных детей практиковалась и в Орловском районе. Теперь в порядке правопреемства она введена недавно образованным Орловским муниципальным округом.

Официально эти бонусы называются стипендиями главы округа, хотя выплачивает их, конечно, не глава и не из своего кармана. Стипендии положены одаренным детям, проявившим особые способности учебной, учебно-исследовательской, социально значимой и общественной деятельности. Также бонусы положены школьникам, добившимся высоких результатов в области любительского спорта, художественного творчества и искусства. Как следует из муниципального положения, каждая стипендия является именной и учреждается с целью не только материального, но и морального стимулирования одаренных детей. Это своего рода награда, знак выражения общественного признания. Кроме того, власти считают, что назначение стипендий одним школьникам простимулирует других школьников на достижение ими более высоких результатов.

На местном уровне введена шкала критериев, по которой оценивается степень одаренности каждого ребенка. Прежде всего, это школьные оценки по всем изучаемым предметам. Чтобы претендовать на стипендию, школьник должен иметь в своем табеле не менее 50 процентов оценок «отлично», остальные должны быть не ниже оценок «хорошо». Другие достижения оцениваются властями по результатам, показанным школьниками на конкурсах, олимпиадах и соревнованиях любого уровня. Добавим, что стипендии выплачиваются только ребятам, достигшим возраста 14 лет. Назначаются они ежегодно по результатам текущего учебного года.

ИА «Орелград»