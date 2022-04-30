Бездетная орловчанка пыталась получить материнский капитал

Старания женщины по достоинству оценил уголовный суд.

В Орловской области оглашен обвинительный приговор женщине, совершившей мошенничество при получении социальных выплат. Как сообщили в пресс-службе Заводского районного суда, ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159.2 и ч. 3 ст.159.2 УК РФ. Было установлено, эта женщина детей не имеет, однако именно на детских выплатах она решила нажиться. Напомним, в декабре 2020 года президент Путин издал указ «О единовременной выплате семьям, имеющих детей».

На каждого ребенка в возрасте до восьми лет полагалось по 5 тысяч рублей. Зная об этом, бездетная орловчанка обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ с паспортом и поддельными свидетельствами о рождении двух детей. Это было ей необходимо для оформления страховых номеров индивидуальных лицевых счетов. Затем она воспользовалась порталом госуслуг: при помощи чужого мобильника оформила в электронной форме заявление о единовременной выплате. Она указала, что является матерью двух детей в возрасте до восьми лет, что затем позволило ей получить единовременную выплату в общей сумме 10 000 рублей.

На этом аферистка не остановилась. После совершения удачной для нее сделки, она решила подобным образом выманить у государства еще более крупную сумму и подала заявление о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. На сей раз уловка не сработала: сотрудники Пенсионного фонда сделали запрос в ЗАГС, который в своем ответе указал: записи о рождении детей подсудимой не обнаружены. Аферистке отказали в выдаче сертификата на материнский капитал, а ее «просьбами» заинтересовались правоохранители.

«В судебном заседании подсудимая полностью признала вину, отказавшись давать показания в судебном заседании на основании ст.51 Конституции РФ, — рассказали в пресс-службе Заводского райсуда. — Суд, допросив представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, пришел к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении вышеизложенных преступлений». По совокупности преступлений девушка получила условное лишение свободы сроком на 2 года с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 20 000 рублей. Приговор Заводского районного суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»