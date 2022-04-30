Под Орлом суд рассмотрел дело о смертельной битве собаки с овцами

«Разборка» между животными завершилась массовым убийством.

В Орловской области суд рассмотрел довольно необычное гражданское дело по иску местного жителя к двоим односельчанам. Как уточнили в пресс-службе Залегощенского районного суда, это был иск о последствиях нападения собаки на целую отару овец. Поводом для обращения в суд послужили поистине драматические и кровавые события, которые произошли в конце октября 2021 года в селе Красное Залегощенского района.

Как уточнили в суде, в тот день собака, принадлежащая двоим местным жителям и находившаяся без намордника на территории земельного участка истца, проникла в загон с овцами. Там пес устроил настоящую резню – он умудрился расправиться с целой отарой. От укусов собаки погибла группа овец. Решить спор мирным путем сторонам не удалось, а в суде мнения о причинах произошедшего и численности погибших животных и вовсе разошлись.

Так, их владелец утверждал, что в результате нападения собаки погибла 31 овца. За их гибель хозяин в суде потребовал возмещение причиненного ему материального ущерба, который он оценил в размере 252,3 тысячи рублей. Однако истцы, в роли которых выступили оба хозяина собаки, с такой оценкой не согласились. Поэтому буквально считать мертвых овец пришлось самому суду. Решение было принято с учетом мнения обеих сторон этого конфликта.

«Судом исковые требования удовлетворены частично, поскольку при определении размера ущерба в судебном заседании установлено, что от действий собаки погибла 21 овца, — пояснили в пресс-службе Залегощенского районного суда. — По решению суда владельцы собаки, которая залезла в загон для овец, выплатят их хозяину 119 653 рублей 70 копеек».

ИА «Орелград»