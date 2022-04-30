В Орле обезвредили ресурс по изготовлению «коктейлей Молотова»

Информация о способах изготовления признана запрещенной.

Новосильский районный суд Орловской области признал видеоматериал о способе изготовления так называемого «коктейля Молотова» информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Как уточнили в пресс-службе этого суда, решение принято по итогам рассмотрения административного иска, поданного Новосильским межрайонным прокурором. Ранее прокуратура провела проверку и выяснила, что в интернете работает весьма сомнительный ресурс.

В открытом доступе на нем была размещена инструкция о способе изготовления специально приспособленных общеопасных предметов – бутылок с зажигательной смесью. Подобные боеприпасы хорошо известны по фильмам о Великой Отечественной войне. Советские солдаты активно использовали их для уничтожения вражеской техники, однако свое неофициальное название – «коктейль Молотова», — это оружие получило на Западе.

Суд пришел к выводу, что распространение информации о способах изготовления такого оружия представляет реальную угрозу основам конституционного строя и нравственности, формированию правового сознания граждан, поскольку практически подталкивает граждан к совершению противоправных действий. Размещение в свободном доступе данного видеоматериала признано незаконным. В связи с этим суд удовлетворил требования прокурора и ограничил доступ к запрещенной информации. Решение было обращено к немедленному исполнению.

ИА «Орелград»