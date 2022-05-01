В облсовете изучили информацию о преступлениях против детей

Региональный парламент принял к сведению отчет детского омбудсмена.

Орловский облсовет народных депутатов принял к сведению доклад о результатах деятельности уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Константина Домогатского за 2021 год. Масштабный документ был официально представлен на прошедшей сессии. В числе прочего в докладе прозвучала информация о формах и методах взаимодействия органов и учреждений в вопросах предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений. Как отметил детский омбудсмен, защита детей от преступных посягательств, обеспечение прав и свобод несовершеннолетних – одно из приоритетных направлений внутренней политики РФ, что вызывает необходимость создания эффективной системы предупреждения насилия и агрессии в отношении детей и подростков, профилактики семейного неблагополучия.

Правозащитник ссылается на данные Следственного управления СК РФ по Орловской области. Согласно им, в 2021 году в следственные подразделения этого ведомства поступило 232 сообщения о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. По результатам их рассмотрения было возбуждено 63 уголовных дела. Причем по сравнению с предыдущим годом число таких дел выросло на 43 процента.

Из данных, представленных УМВД России по Орловской области, следует, что в отчетном году потерпевшими были признаны 113 детей, что на 4,6 процента больше по сравнению с 2020 годом. На 25 процентов (с 9 до 12) возросло количество тяжких преступлений рассматриваемой категории, на 10 процентов (с 10 до 11) – особо тяжких преступлений. Кроме того, как следует из доклада, на 35,7 процента (с 14 до 19) увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Также за 2021 год было выявлено 2090 административных правонарушений, совершенных родителями по ст.5.35 КоАП РФ, что на 8,5 процента больше, чем в 2020 году. В органы опеки и попечительства было направлено 14 ходатайств о рассмотрении вопроса лишения либо ограничения родительских прав, из них 9 было удовлетворено.

«Совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, входящими в состав «социальных патрулей», осуществлено 876 выездов, проверено 3089 семей и 3234 подростка (в том числе состоящих на учете), выявлено 247 административных правонарушений, — говорится в докладе детского омбудсмена. — В анализируемом периоде следственными органами установлены два факта, свидетельствующие о социально-опасном положении детей, бездействии со стороны родителей и действиях, которые представляют опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних».

Эти случаи широко известны. Первый из них произошел в начале июня 2021 года в городе Орле. В соцсетях появилось видео, на котором молодая мать жестокого обращается с сыном. Ребенку на тот момент не исполнилось и двух лет. После публикации видео мать сразу задержали, в отношении нее возбудили два уголовных дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание». Малыша передали в «Специализированный дом ребенка». Уполномоченный неоднократно навещал мальчика. По словам сотрудников учреждения, мальчик домашний и смышленый. Сейчас ребенок находится в безопасности, и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Второй вопиющий случай, напомнил Домогатский, произошел в августе. Предварительным расследованием было установлено, что местная жительница у себя дома избивала ладонью малыша, нанося удары в область головы, туловища и конечностей. На основании собранных по уголовному делу доказательств, гражданке было предъявлено обвинение по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему сыну. Факт нахождения ребенка в социально-опасном положении был выявлен патронажной медсестрой.

ИА «Орелград»