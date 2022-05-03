300-метровая Георгиевская лента из Орла будет доставлена в Мариуполь к Дню Победы

Завтра на Привокзальной площади состоится концерт «Победный май».

Завтра в Орле в рамках праздничного концерта «Победный май» будет растянута 300-метровая Георгиевская лента, которая позже будет передана в освобожденный Мариуполь по случаю празднования Дня Победы.

«Это полотно видело Москву и Санкт-Петербург, Благовещенск и Уфу, Саур-Могилу в ДНР и Ржевский мемориал в Тверской области. Георгиевская лента будет передана в Орёл Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство». На День Победы её развернут в Мариуполе», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие начнется в 18:00 на Привокзальной площади и пройдет под песни военных лет в исполнении муниципального Ансамбля танца «Славица».

ИА «Орелград»