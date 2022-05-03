Еще две орловские бабушки отдали мошенникам крупные суммы

76- и 84-летняя бабушки потеряли денежные сбережения в размере 540 тысяч рублей.

Две бабушки из Орла стали очередными жертвами телефонных мошенников, которые выманили крупные денежные суммы под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

76-летняя жительница Советского района простилась со сбережениями в размере 350 тысяч рублей, которые, якобы, были необходимы для «замятия» уголовного дела из-за дорожно-транспортного происшествия.

Идентичная история случилась с 84-летней жительницей Железнодорожного района, которая отдала мошенникам 190 тысяч.

В связи с большими масштабами и однотипностью действий злоумышленников орловская полиция в очередной раз призвала орловцев к бдительности:

«Не верьте сообщениям о том, что ваш родственник попал в беду, и для его «спасения» необходимы денежные средства. Помните, что в разговоре мошенники могут оказывать психологическое давление, однако в этом случае не нужно поддаваться панике. Необходимо прервать разговор, самостоятельно перезвонить родственникам и перепроверить полученную информацию.

Полиция убедительно просит орловцев предупредить своих мам, пап, бабушек и дедушек, чтобы они не поддавались на подобные провокации и не вступали в диалог с сомнительными лицами. Напомните, что в случае появления каких-либо сомнений они могут круглосуточно обратиться в полицию за помощью и консультацией».

ИА «Орелград»