Завтра в Орле ограничат движение автомобилей

Они довольно масштабны и связаны с праздничными мероприятиями.

Пресс-служба мэрии уведомила жителей и гостей областной столицы о предстоящих завтра, 4 мая, ограничениях автомобильного движения.

В связи с с репетицией парада Победы:

С 00.00 до 22.00 запрещена стоянка на ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской до ул. Пионерской, на ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора,

а с 15.00 до 22.00 — движение по тем же участкам.

В связи с прибытием «Ночных волков»:

С 00.00 до 20.00 запрещена стоянка на ул. Пушкина от Красного моста до ул. 4-й Курской (кроме участников мотопробега), на ул. Московской от Красного моста до ул. Степана Разина, на пл. Мира от ул. Пушкина до ул. Московской;

с 17.00 до 20.00 запрещено движение по ул. Московской от Красного моста до ул. Степана Разина (кроме общественного транспорта), по ул. Пушкина от Красного моста до ул. 4-й Курской, ул. Покровской от ул. Советской до ул. Московской.

В связи концертом «Победный май»:

С 00.00 до 20.00 будет запрещена стоянка на ул. Привокзальной от ул. Орджоникидзе до дома №10 по ул. Привокзальной, на Привокзальной площади.

а с 17.00 до 20.00 – движение там же.

ИА «Орелград»