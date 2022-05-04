Сотня боеприпасов времен ВОВ была обнаружена в Орловской области

4.5.2022 | 14:30 Новости, Происшествия

На Орловщине продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы середины прошлого века.

Около ста взрывоопасных предметов было обнаружено и ликвидировано на майских выходных. Все они оказались боеприпасами времен Великой Отечественной войны.

По сообщению пресс-службы МЧС, 30 апреля в Кромском районе было обнаружено 94 взрывоопасных находок. Еще четыре было обезврежено в Троснянском районе, а в Должанском районе была обнаружена минометная мина.

С наступлением весны каждый год увеличивается количество боеприпасов, обнаруженных в лесах, пашнях и огородах. МЧС призывает орловцев ограничить свое любопытство и сразу же сигнализировать об опасных находках по телефонам 01, 101 и 112.

ИА «Орелград»

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