КСП рассказала о масштабах нарушений при капремонте

Устранение выявленных нарушений ведется при контроле со стороны прокуратуры.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области отчиталась о своей деятельности за 2021 год в Орловском областном совете народных депутатов. В числе прочего аудиторы рассказали о результатах проверки выполнения областной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Объектом контроля являлась некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР»). Общий объем проверенных средств составил 1,061 миллиарда рублей.

В ходе проверки было выявлено 55 нарушений действующего законодательства на сумму 21,712 миллиона рублей, в том числе в сфере ведения бухгалтерского учета на 16,708 миллиона рублей, в сфере закупок – 26 фактов на сумму 4,956 миллиона. Также всплыло 26 фактов нарушений действующего законодательства в иных сферах, в том числе ненадлежащее планирование работ, нарушение сроков их выполнения и неправомерные расходы на оплату труда.

Так, были установлены нарушения статьи 182 Жилищного кодекса РФ, выразившиеся в невыполнении комплексного капремонта общего имущества в 71 МКД из 144, утвержденных областной адресной программой с запланированным объемом расходов 462,254 миллиона рублей. Исполнение целевых показателей, утвержденных на 2020 год краткосрочным планом, составило лишь 60 процентов. При этом ненадлежащий, как считают аудиторы, контроль со стороны НО «РФКР» за сроками выполнения работ подрядчиками по капремонту привел к расторжению в 2020 году Фондом в одностороннем порядке 17 контрактов в связи с неисполнением принятых контрагентами обязательств.

Само формирование и корректировка краткосрочного плана осуществлялись, по данным КСП, с нарушением норм Жилищного кодекса РФ. Так, в план на 2020 год дополнительно были включены 139 многоквартирных домов, требующих капитального ремонта крыши. При этом отсутствовала необходимая проектная документация. Перенос сроков капитального ремонта на более позднее время был осуществлен в отношении 51 многоквартирного дома, а 15 домов были одновременно включены в перечень домов, требующих комплексного капремонта, и в перечень домов, в которых был запланирован только капремонт крыши.

В ходе проверки также было установлено, что Фонд на основании проведенных конкурсных процедур заключил и оплатил договоры на изготовление проектно-сметной документации и произвел оплату в сумме 243,3 тысячи рублей по 6 аварийным многоквартирным домам, подлежащим исключению из краткосрочного плана. В рамках заключенного соглашения о взаимодействии материалы проверки были направлены в прокуратуру Орловской области, которая их рассмотрела и в рамках прокурорского реагирования внесла два представления. Фактическое устранение отмеченных в отчете КСП нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

ИА «Орелград»