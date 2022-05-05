В Орле прошли памятные митинги, приуроченные к 77-й годовщине Победы

Депутаты почтили память героев Великой Отечественной войны.

Сегодня утром в Орле состоялся целый ряд памятных митингов, посвященных 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Активное участие в праздничных мероприятиях приняли орловские депутаты.

«В сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии вместе с собравшимися почтили память павших красноармейцев зампред Олег Кошелев и депутат Юрий Котляр, а в сквере Орловских партизан с приближающимся Днём Победы присутствующих поздравила Ирина Гоцакова, цветы к памятнику Л.Н. Гуртьева возложил Иван Устинов, а Юлия Мальфанова и Наталья Зубцова, члены Консультативного Совета ветеранов при Орловском областном Совете почтили память павших предков у стелы «Орёл – город воинской славы»», — сообщили в пресс-службе облсовета.

А к памятнику героям-комсомольцам цветы возложили заместители Председателя регионального парламента Иван Дынкович и Лариса Удалова.

«Без их героизма не было бы сегодняшнего дня, мы должны жить тем, что имеем. Россия на колеях никогда не стояла и никогда не сдавалась. Так было и так будет!», – отметила депутат и пожелала ветеранам крепкого здоровья: «чтобы как можно дольше мы слышали рассказы о Великой Отечественной войне из первых уст», – сказала Удалова.

ИА «Орелград»