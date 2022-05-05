В Орловской области выявили фантомные рыбу и мясо

Управление Россельхознадзора с начала года выявило в Орловской области три площадки по выращиванию аквакультуры и один магазин, существующие только на бумаге.

В качестве примера в сообщении ведомства приведен предприниматель из Малоархангельского района. Егоров А.В. прекратил свою официальную деятельность в январе 2022 года, однако на его имя продолжали поступать электронные документы в системе «Меркурий». Так прошло более 131 килограмма животноводческой продукции.

«Управление Россельхознадзора исключило указанную площадку из реестра хозяйствующих субъектов компонента ФГИС «Цербер», — указано в релизе ведомства.

Кроме того, информация передана в налоговые органы.

ИА «Орелград»