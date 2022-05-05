Воспоминания о войне выплеснулись в абстрактную живопись

В усадьбе Спасское-Лутовиново на одной из аллей откроется выставка картин, созданных ветеранами, узниками концлагерей в соавторстве с художником-абстракционистом, почетным академиком Российской Академии художеств Сергеем Ладошиным (Сергей Дас).

В десятках работ отразились воспоминания, чувства, потери. В проекте принимают участие 50 человек тяжелой судьбы. Так, 99-летняя Елена Кузьминична Донченко в картине «Не плачь, сердце» рассказывает о службе санитаркой. Ей удалось вырваться из блокадного Ленинграда и дойти до Берлина, спасая людей, но погружаясь в мир страданий и боли.

Каждая работа будет снабжена информационным блоком и QR-кодом со ссылкой на видео с ветераном, сообщает пресс-служба музея. Выставка откроется 7 мая.

Подробнее о проекте «Все краски войны» по ссылке.

ИА «Орелград»