Орловские школы снова эвакуируют из-за сообщений о минировании

6.5.2022 | 11:55 Важное, Новости, Происшествия

Также под ударом оказались объекты культуры, торговые центры, различные организации и ведомства.

По информации «Орелграда», в ряде орловских школ была проведена эвакуация учеников и работников под предлогом противопожарных учений. Родителям поступили сообщения с просьбой экстренно забрать детей.

Параллельно пресс-служба мэрии опубликовала заявление о массовом поступлении сообщений о минировании объектов образования, культуры, торговых центров, различных организаций и ведомств.

«Сохраняйте спокойствие: все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты правоохранительными органами, ситуация находится под контролем!», — сообщает мэрия.

Корреспондент «Орелграда» присутствовал при эвакуации одной из школ в Заводском районе Орла. Руководству учебного заведения удалось провести мероприятие оперативно, без создания паники и негативного эмоционального фона. А сотрудники полиции помогали обеспечить безопасность на участке, примыкающем к школе.

Дети всех возрастов сохраняли спокойствие, а родители, в отличие от предыдущих инцидентов, с пониманием отнеслись к незапланированному «учению».

ДОПОЛНЕНИЕ.

«По состоянию на 10:00 мск, проверка и эвакуация проводится примерно в 60 объектах, это и школы и торговые центры и другие. Анонимные сообщения продолжают поступать, число проверяемых объектов, вероятно, увеличится», — сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники.

ИА «Орелград»

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