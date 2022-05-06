Сегодня в Орле будет ограничено автомобильное движение

В сквере Танкистов проходит торжественная церемония подъема дубликата Красного Знамени, а на площади Ленина пройдет заключительная репетиция парада Победы.

Сегодня, 6 мая, в Орле на некоторых участках будет ограничено автомобильное движение. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ограничения связаны с торжественной церемонией подъема дубликата Красного Знамени, которое 5 августа 1943 года было поднято над Орлом как символ изгнания немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие проходит в сквере Танкистов начиная с 10 утра.

С 00.00 до 12.00 запрещена стоянка на ул. Пушкина от Красного моста до пересечения с пер. Новосильским, ул. Московской от Красного моста до пер. Новосильского, пл. Мира от ул. Московской до ул. Пушкина, пл. Мира от ул. Пушкина до ул. Московской;

С 9.30 до 12.00 –движение по ул. Московской от Красного моста до пересечения с ул. Революции, ул. Пушкина от Красного моста до пер. Новосильского, пл. Мира от ул. Пушкина до ул. Московской, ул. Степана Разина от ул. Советской до ул. Московской, ул. Покровской от ул. Советской до ул. Московской, ул. Фомина от ул. Пушкина до ул. Новосильской, ул. 4-я Курской от ул. Пушкина до ул. Новосильской.

Кроме этого, на площади Ленина пройдет заключительная репетиция парада Победы. В связи с этим:

С 00.00 до 22.00 запрещена стоянка на ул. Пионерской от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, на ул. Максима Горького от ул. Пионерской до ул. Гуртьева, на ул. Гуртьева от ул. Максима Горького до ул. Октябрьской;

а с 18.00 до 22.00 запрещено движение по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской до ул. Пионерской, по ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, по ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, по ул. Пролетарская гора.

ИА «Орелград»