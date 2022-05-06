Сеть телестанций обвинила орловчанку в нарушении своих прав

Спор жительницы региона со столичным АО дошел до суда, но закончился миром.

Как сообщает Верховский районный суд Орловской области, в гражданском порядке рассмотрено дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Истцом выступило акционерное общество «Сеть телевизионных станций» («СТС»), которое обратилось в суд с исковым заявлением к местной жительнице. Последняя является индивидуальным предпринимателем. В райцентре Верховье у нее имеется своя торговая точка. По мнению истца, ее вина выразилась в незаконной продаже набора из пяти детских игрушек.

В пресс-службе райсуда пояснили, что речь в иске шла о пластиковых фигурках в упаковке с изображением персонажей из популярного анимационного сериала «Три кота». Исключительные авторские права на пять произведений изобразительного искусства принадлежат истцу. Конкретно речь шла об изображениях персонажей «Компот», «Карамелька», «Мама», «Коржик» и «Папа» из вышеуказанного анимационного сериала.

«Поскольку АО «СТС» разрешение на использование образов персонажей из анимационного сериала «Три кота» ответчику не давало, использование образов персонажей при продаже товаров и в предложениях о продаже товаров осуществлено незаконно, — следует из сообщения суда Верховского района. — В связи с нарушением ответчиком исключительных авторских прав для истца наступили определенные неблагоприятные последствия».

Компания просила суд взыскать с предпринимательницы компенсацию в размере 50 тысяч рублей, то есть по 10 тысяч рублей за каждого персонажа. Понятно, что сам набор игрушек столько не стоил. К тому же на момент рассмотрения дела женщина уже прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. В процессе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению, которое утвердил суд. По его условиям ответчица признала правомерность требований истца и обязалась выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 20 тысяч рублей. После утверждения мирового соглашения производство по гражданскому делу было прекращено.

ИА «Орелград»