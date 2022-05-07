Клычков назвал «бредом сивой кобылы» сообщения о холере

7.5.2022 | 11:07 Новости, Политика

Во многих регионах России появились информационные вбросы об обнаруженных в местных водопроводах палочек холеры.

Губернатор Орловской области опроверг слухи о случаях распространения холеры в регионе. Ранее аналогичные заявления сделали представители областных властей в Брянской, Курской, Воронежской и Липецкой областях.

«Сейчас пишут, что якобы холера. Обратите внимание — по ряду регионов пишут: «в таком-то регионе холера». Бред сивой кобылы это, а не холера. Сейчас в условиях этой информационной войны нужно спокойно на эти вещи смотреть», — заявил губернатор в прямом эфире соцсетей.

По его словам, представители Роспотребнадзора провели необходимые пробы и исследования и убедились в том, что населению ничего не угрожает.

Также глава региона призвал жителей быть готовыми к новым фейкам:

«Помните как запустили фейк с сахаром? «Сахара не будет», и все кинулись покупать сахар. Для чего это делают? Для того, чтобы просто настроение в обществе дестабилизировать. Было на первых порах, что деньги закончились в банкоматах в конце февраля — начале марта. Все это потом уходит в никуда».

ИА «Орелград»

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