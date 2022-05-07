Под Орлом «вспучилось» новое футбольное поле

Искать подрядчика для исправления ситуации пришлось по суду и в другом регионе.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации города Болхова к индивидуальному предпринимателю, юридический адрес которого зарегистрирован в Кабардино-Балкарской республике. Чиновники просили суд обязать предпринимателя устранить выявленные недостатки и взыскать с него неустойку за неисполнение гарантийных обязательств. Как следует из материалов дела, в ноябре 2020 года стороны заключили муниципальный контракт выполнение работ по благоустройству парковой территории, а именно Лесной площади в Болхове.

Цена контракта составила 3,091 миллиона рублей. Как это нередко бывает в Орловской области, окончание строительства назначили на декабрь. Ни одну из сторон, видимо, не смутило то, что работы должны были проводиться зимой. Более того, подрядчик дал гарантию качества своих работ сроком на четыре года. Впрочем, так долго новый объект не простоял. Поясним, что в рамках контракта в парковой зоне было обустроено футбольное поле с искусственной травой. В феврале 2021 года, то есть через пару месяцев после окончания работ, комиссия провела его обследование. Она установила, что новенькое футбольное поле на тот момент фактически вспучилось, так как «имело неровную волнообразную поверхность». Асфальтовое покрытие оказалось деформировано, земляная насыпь имела рыхлую неоднородную плотность и рытвины, а грунт под полем стал подвижным, — отметила комиссия. По ее мнению, это указывает на нарушение технологического процесса при устройстве основания под футбольное поле.

Поскольку подрядчик не ответил на призыв властей за свой счет в пределах гарантийного срока устранить недостатки, был подан иск. Арбитражный суд его удовлетворил и обязал предпринимателя устранить неровности на футбольном поле, уплотнить земляную насыпь, убрать рытвины и комковатость, исправить деформацию асфальтового покрытия по периметру поля, приклеить покрытие «искусственная трава» к основанию, так как оно по всему периметру отклеилось, устранить шаткость металлических столбов и другое. Что важно: в отличие от чиновников, суд обязал бизнесмена приступить к устранению недостатков при наступлении благоприятных погодных условий. Также он постановил взыскать с ответчика в пользу администрации Болхова неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размере 244 тысячи рублей.

ИА «Орелград»