Семина поздравят с юбилеем матчем звезд орловского футбола

В честь 75-летия знаменитого земляка, Заслуженного тренера России Юрия Семина пройдет матч звезд орловского футбола.

Сборная региона встретится с командой Любительской Футбольной Лиги 11 мая на стадионе имени Ленина. Игра пройдет в формате 8х8. Начало в 20:30.

Юрий Павлович Сёмин начинал свою карьеру в орловском клубе «Спартак». Далее попал в сборную РСФСР. Играл за московский «Спартак», после чего перешёл в клуб «Динамо». В качестве тренера возглавлял московское и киевское «Динамо», «Памир», «Габалу», «Мордовию» и «Анжи», а также сборную России по футболу. У руля «Локомотива» Юрий Семин выиграл три Чемпионата России, три Суперкубка.

Матч организует региональное отделение ЛДПР.