Назван самый популярный вид спорта в Орле

Большинство профессиональных спортсменов занимаются футболом.

В Орловской области в 10-ти организациях, подведомственных управлению физической культуры и спорта, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, занимаются 6979 человек. Такие данные приводит правительство региона. Наиболее популярными видами спорта в указанных организациях являются футбол, которым профессионально занимаются 922 человек, и спортивная акробатика – 606 человек. Далее следуют легкая атлетика (567), художественная гимнастика (519), спортивная гимнастика (396), дзюдо (372) и волейбол (319).

При этом в Орловской области насчитывается 69 кандидатов в различные спортивные сборные команды России. Кстати, именно с учетом сложившихся исторических традиций развития спорта высших достижений и представительства орловских спортсменов в национальных сборных Министерства спорта РФ для Орловской области в конце 2019 года был утвержден перечень базовых видов спорта. В него вошли бокс, велосипедный спорт, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, пулевая стрельба и стрельба из лука, художественная гимнастика, бобслей, футбол, спорт лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых и спорт глухих.

Что касается массового спорта, доступного для всех, то в Орловской области государственную аккредитацию имеют 65 региональных спортивных федераций по 66 видам спорта. Одной из их целей является развитие физической культуры и спорта, в том числе для детей. Наиболее массовыми и популярными видами спорта в регионе являются футбол, волейбол, легкая атлетика, плавание и шашки. В последние годы к их числу по количеству участников добавилась и сдача норм ГТО, в том числе детьми. Кстати, на начало 2022 года на территории Орловской области было открыто 25 центров тестирования. Добавим, что ежегодно в регионе проводится более 60-ти областных первенств среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок по более чем 40 видам спорта. По итогам выступлений на указанных соревнованиях формируются списки кандидатов в спортивные сборные команды Орловской области по различным видам спорта.

ИА «Орелград»