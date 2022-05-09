Орловцы более 400 раз нарушили закон о тишине

Нарушители были наказаны в административном порядке.

В первом квартале 2022 года сотрудниками органов внутренних дел Орловской области было выявлено 10 741 административное правонарушение (статистика приведена без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства). Такие данные стали известны из информации регионального управления МВД о состоянии оперативной обстановки в регионе. Отметим, что в рамках реализации регионального административного законодательства сотрудниками полиции за отчетный период времени было составлено 417 административных протоколов по фактам нарушения тишины и покоя граждан. Напомним, ответственность за такое правонарушение предусмотрена на местном уровне, она регламентируется статьей 10.1 закона Орловской области об административных правонарушениях.

Что касается нарушений федеральных норм, то за три первых месяца текущего года в регионе было составлено 2149 протоколов по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 897 — по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и 482 — по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства). Статистика с учетом правонарушений в сфере безопасности дорожного движения оказалась еще шире. Так, сотрудниками ДПС (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде было выявлено 87 344 административных нарушения.

Добавим, что на «телефон доверия» регионального управления МВД (41-38-56) за три месяца поступило 543 сообщения от жителей города Орла и области, а на официальный сайт УМВД поступило еще 377 обращений граждан. По всем поступившим обращениям были проведены проверки, по их результатам заявителям были направлены ответы о принятых мерах реагирования.

ИА «Орелград»