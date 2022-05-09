Построение колонны орловского Бессмертного Полка начнется в 11.15

9.5.2022 | 9:36 Важное, Новости, Общество

Традиционное мероприятие начнется в 11.15 на площади Ленина.

В Орле построение колонны традиционного шествия «Бессмертный Полк» начнется в 11.15 на площади Ленина. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Само шествие начнется в 12.00. Колонно пройдет по улице Максима Горького до пересечения с улицей 60 лет Октября, далее по Герценскому мосту и направо по улице Московской до сквера Танкистов.

Ожидаемое время в пути — 40 минут. А в финальной точке, в сквере Танкистов, участников шествия ожидают:

  • интерактивная выставка предметов, обнаруженных при проведении поисковых работ в рамках «Вахты памяти»;
  • образцы деактивированного стрелкового оружия Красной Армии, использовавшиеся в военные годы, предметы быта;
  • выставка вооружения и экипировки военной полиции;
  • выставки творческих работ «За Родину», портретов из архивов читателей «Бессмертный полк», Мемориальной мастерской художника Г.В. Дышленко «Он написал войну»;
  • мастер–классы «Символ победы», «Гвоздика памяти», «Открытка ветерану» и «Письмо ветерану», в рамках которых каждый желающий сможет изготовить бумажные цветы, символизирующие весну Победы, фронтовые треугольники и открытки;
  • военно-полевые кухни, где каждый сможет отведать солдатской каши.

ИА «Орелград»

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