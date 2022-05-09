Построение колонны орловского Бессмертного Полка начнется в 11.15

Традиционное мероприятие начнется в 11.15 на площади Ленина.

В Орле построение колонны традиционного шествия «Бессмертный Полк» начнется в 11.15 на площади Ленина. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Само шествие начнется в 12.00. Колонно пройдет по улице Максима Горького до пересечения с улицей 60 лет Октября, далее по Герценскому мосту и направо по улице Московской до сквера Танкистов.

Ожидаемое время в пути — 40 минут. А в финальной точке, в сквере Танкистов, участников шествия ожидают:

интерактивная выставка предметов, обнаруженных при проведении поисковых работ в рамках «Вахты памяти»;

образцы деактивированного стрелкового оружия Красной Армии, использовавшиеся в военные годы, предметы быта;

выставка вооружения и экипировки военной полиции;

выставки творческих работ «За Родину», портретов из архивов читателей «Бессмертный полк», Мемориальной мастерской художника Г.В. Дышленко «Он написал войну»;

мастер–классы «Символ победы», «Гвоздика памяти», «Открытка ветерану» и «Письмо ветерану», в рамках которых каждый желающий сможет изготовить бумажные цветы, символизирующие весну Победы, фронтовые треугольники и открытки;

военно-полевые кухни, где каждый сможет отведать солдатской каши.

ИА «Орелград»