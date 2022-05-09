В Орле выступит Ансамбль песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии РФ

Начало в 18.00 на площади Ленина.

Сегодня, в День Победы, перед орловцами выступят Заслуженный артист России, Народный артист Республики Крым Виктор Сорокин и Ансамбль песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации (художественный руководитель – Заслуженный артист России Александр Мещеряков).

Первое выступление состоится в 12.0 в деревне Ловчиково Глазуновского района на площади рядом с Храмом Иоанна Богослова.

А вечером артисты выступят в областной столице. Концерт начнется в 18.00 на площади Ленина.

«Ансамбль песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации существует почти 25 лет.

Коллектив выступал в Чечне, гастролировал в Сирии. Сегодня в его составе заслуженные артисты РФ, Чечни, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В 2020 году вокалист ансамбля сержант Росгвардии Кирилл Суслов стал полуфиналистом вокального проекта «Голос» на Первом канале.

В концерте прозвучат любимые всеми поколениями песни о Великой Отечественной войне: «Священная война», «Смуглянка», «Едут по Берлину», «Темная ночь», «Севастопольский вальс», «День Победы» и многие другие», — рассказывает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»