Под Орлом молодая девушка, не имеющая водительских прав, вылетела с трассы

Водитель получила телесные повреждения.

В Орловской области 21-летняя девушка попала в ДТП после того, как села за руль автомобиля «Мицубиси Лансер», не имея водительских прав.

По информации пресс-службы УГИБДД, это произошло 8 мая в 07.50 в районе 9-го километра автодороги «Змиевка — Глазуновка — Тросна». Девушка ехала со стороны Змиевки в направлении поселка Глазуновка и не справилась с управлением автомобилем.

Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Девушка получила телесные повреждения.

ИА «Орелград»